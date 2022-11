Der ChartxBreaker soll den Chart antizipieren und den Trend erkennen in welche Richtung es gehen sollte. In diesem Portfolio sollen Index-Werte, Währungen und Rohstoffe nach Chartanalyse Short oder Long mit Hebeln gehandelt werden. Es soll ausschlieĺich in Anlagezertifikate wie Dicountzertifikate, Bonuszertifikate und sons. Anlagezertifikate sowie in Hebelprodukte, Knock-Out-Produkte, Optionsscheine und sons. Hebelprodukte gehandelt werden. Durch Fibonacci-Marken in kombination mit diversen Indikatoren kann man hohe Wahrscheinlichten für eine Trendwende bestimmen. Die Hebelprodukte sollen knapp abgesichert werden damit im Falle eines Verlustes der Verlust eingegrenzt wird. Durch technische Analysen wir z.B. Konstruktion/Darstellungsformen von Charts wie Linienchart, Kerzenchart, Balkenchart, Point & Figure Chart, Arithmetische oder Grundkonzept des TrendsTechnischen Analyse, Retracements Gann- und Fibonacci (Fächer), Speed Resistance Lines, Interne Trendlinien, Kurslücken/Gaps) soll der Einstiegs bzw. Ausstiegszeitpunkt bestimmt werden. Es soll nur dann gehandelt werden wenn die Chartanalyse und Indikatoren auf grün stehen, was bedeutet das 0 bis 20 Hebelprodukte im Portfolio vorhanden sein sollen. Es wird auch beabsichtigt nicht den gesamten Cashbestand zu investieren, damit man handlungsfähig bleibt. Die Hebelprodukte sollen kurzfristig von ein paar Stunden bis ein paar Wochen gehalten werden.