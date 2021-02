Dach Contango Leverage

Handelsidee

Tradingziel

----------------

Vordergründiges Ziel soll im stetigen Kapitalaufbau bestehen. Dabei sollen die bisherigen historischen Jahresrenditen und max. Verlustgrenzen der ausgewählten Wikifolio-Zertifikaten weiter erzielt werden.



Tradingstrategien

--------------------------

Die ausgewählten Wikifolio-Zertifikate sollten bislang sehr gute Jahresrenditen erwirtschaftet haben und hatten bislang ein sehr gutes Risikomanagement in Ihren jeweiligen Referenz-Portfolios. Mit diesem Dach-Wikifolio soll daher der Anteil an der sehr guten Gesamtentwicklung aller gehandelten Wikifolio-Zertifikaten beigetragen werden.



Anlageuniversum

-------------------------

Es sollen Wikifolio-Zertifikate gehandelt werden, deren Referenz-Portfolios Long in Aktien aus Deutschland, Europa und USA positioniert sind sowie als Ergänzung auch jene Wikifolios mit leicht gehebelten Derivatepositionen.



Positionmanagement

--------------------------------

Die gehandelten Positionen sollen möglichst gleich gewichtet werden.

Etabliert sich der Trade sehr gut, wird sukzessive aufgestockt.

In Bärenphasen werden die Positionen entweder reduziert oder liquidiert.



Risikomanagement

-----------------------------

Es sollen Wikifolio-Zertifikaten mit sehr geringen max. Verlusten ausgesucht werden. D.h. das Risiko soll möglichst niedrig sein.



Haltedauer

----------------

Die Positionen sollen überwiegend langfristig gehalten werden, d.h. über mehrere Jahre. Ein Positionsaustausch soll nur erfolgen, wenn ein Wikifolio-Zertifikat über eine Phase von mehreren Wochen/Monaten permanent schlecht abschneidet oder im Gesamtuniversum aller Wikifolios neue interessante wikifolio-Zertifikate identifiziert werden. mehr anzeigen