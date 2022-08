Womens Joyce and Joy 3

Dieses wikifolio soll hauptsächlich in Werte aus den Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung, Technik, Sport und Freizeit investiert werden. Die Einzelnehmen, die in Betracht kommen, sollen -müssen aber nicht zwingend- einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Es wird dabei eine Mischung aus Investitionen in Einzelwerte und ETFs angestrebt, wobei der größere Teil in Einzelwerte investiert werden soll. Der Schwerpunkt soll auf Aktien aus Europa, den USA und Australien liegen. Aber auch in ETFs, die weltweite Titel beinhalten, kann investiert werden. Ich plane, die Aktien mittel- bis langfristig im Depot zu halten, schließe aber generell kurzfristige Verkäufe nicht aus.