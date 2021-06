DACH Region Outperformer

Handelsidee

Die DACH Region (Deutschland, Österreich und Schweiz+Liechtenstein) ist die wirtschaftlich stärkste Region in Europa.

In diesem Portfolio sind die Aktien mit Sitz in diesen Ländern, welche meiner Meinung nach den Markt langfristig Out performen, enthalten. Der Anlagehorizont ist mindestens 5 Jahre, da auch Aktien enthalten sind, die meiner Meinung nach noch etwas Zeit brauchen, gemischt mit bereits Profitablen und in den jeweiligen Indizes enthaltenen Aktien.



Ich fokussiere mich auf Kus Wachstum und weniger auf Dividenden.

Die Kriterien sind ein Geschäftskonzept das Vielversprechend ist, das einfach zu verstehen ist und das bereits einen "proof of concept" abgeliefert hat.



Der Grossteil der Aktien sind als Long Investment gedacht, ich mische aber auch einzelne kurzfristige Spekulative Aktien hinzu. Allerdings mit verhältnismässig kleinen Beträgen.



Um nicht investiertes Geld nicht einfach gewissenlos der Inflation auszusetzen wird es in ETFs die den Index der drei Länder abdeckt, investiert. Solange es nicht andersweitig gebraucht wird, bleibt es dort investiert. Anteile dieser fonds werden verkauft sobald sich eine gute Outperformer Kaufgelegenheit ergibt.

