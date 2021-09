Handelsidee

Die Auswahl der Aktienpositionen im Wikifolio „Deutsche Aktien Select TF“ erfolgt auf der Grundlage technischer und fundamentaler Analysen. Das Kürzel "TF" steht in diesem Zusammenhang für "Technisch" und "Fundamental". Es wird der Aufbau eines breit gestreuten Aktienportfolios angestrebt, wobei die Diversifikationsvorschriften für Investmentfonds ("5-10-40-Regel") eingehalten werden sollen.



Die Investitionsquote kann im Zeitablauf variieren. Falls keine geeigneten Aktienkandidaten für eine Investition gefunden werden, so kann im Extremfall auch vollständig Liquidität gehalten werden.



Auf Jahressicht wird gegenüber den Vergleichsindizes DAX, MDAX, SDAX und TECDAX eine gemessen am Sharpe-Ratio jeweils bessere risikoadjustierte Performance angestrebt. mehr anzeigen