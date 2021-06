CnD Company Growth

Handelsidee

Ziel des Wikifolios in günstig bis moderat bewertete Wachstumstitel zu investieren. Diese stammen vorwiegend aus Zukunftsbranchen. Beachtet werden dabei das Enterprise Value / Sales- und das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Außerdem muss ein hohes Wachstum intakt sein, meistens gemessen am durchschnittlichen Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre. Bei bestimmten Firmen wie Beteiligungsgesellschaften oder auch Firmen aus der Banken- und Versicherungsbranche wird hier das Wachstum des Buchwertes und ein möglichst niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis genommen. mehr anzeigen