DionysosAI KI

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden Hedgefonds Strategien mithilfe einer KI (künstlichen Intelligenz) ausgewertet und umgesetzt.



KI gestützte "Hedging Strategien" in Aktien/ Indizes / Forex / Rohstoffe:

Bei den Hedging Strategien kann sowohl von Aufwärtsbewegungen, als auch von Abwärtsbewegungen in den Märkten profitiert werden. Bei der Auswahl der Assets werden nicht nur Aktien, Indizes und Währungen berücksichtigt, sondern auch Rohstoffe. Die Haltedauer reicht von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen. Bei der Entscheidungsfindung analysiert die KI (Dionysos) große Datenpakete. Beispielsweise werden Informationen wie, Saisonalitäten, Volumenprofile, Insider Daten, Quartalszahlen, Social Media, Google Trends und die Makroökonomische Nachrichtenlage in der Analyse berücksichtigt. Am Ende wird ein Chance-/ Risikoprofil, sowie eine empfohlene Strategie erstellt und der zukünftige Marktpreis prognostiziert.



Bei Fehler und Verlusten, ist die KI eigenständig in der Lage sich anzupassen und weiterzuentwickeln. Das Risiko wird am Anfang klein gehalten und mit der Zeit schrittweise erhöht, um den Drawdown so gering wie möglich zu halten.



Weitere Informationen finden Sie auf https://Highlife4Life.com mehr anzeigen