DISRUPTIVE GROWTH INVASION

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert in Einzelaktien von Large bis Small Caps + Hang Seng Tech Index. Der Fokus liegt hauptsächlich auf zukunftsorientierten Wachstumsunternehmen, die bei der Gestaltung von morgen mitwirken und das Potenzial haben, zum Branchen Disruptor zu werden oder es schon sind.

Da die Zukunft aber nicht morgen ist, sollte der Investmenthorizont eher in Richtung „Long Term“ tendieren (4 Jahre <).

• erhöhte USA und China Gewichtung

• erhöhte Volatilität

• ESG Kriterien nicht erfüllt





Folgende Branchen lassen sich u.a. in diesem Wikifolio finden:



• Future Food

• Future Mobility

• Blockchain Technology/Kryptowährungen

• IT/Big Data

• Healthcare and Genome Editing



Die Zielgruppe dieses Wikifolios sind Investoren, die möglichst einfach und diversifiziert an vielen innovativen Branchen teilhaben möchten. Empfohlen wird dieses Wikifolio als Satellite in einer Core Satellite-Strategie.



Risikohinweis: Dieses Wikifolio unterliegt Schwankungen - die Gefahr von Verlusten besteht. Es wird keine Haftung übernommen.

