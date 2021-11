Innovative Unternehmen TOP 100

Handelsidee

Anlageziel des Wikifolios ist die langfristige Wertsteigerung des Wikifolios, indem es in ein Portfolio von zumeist 100 qualitativ hochwertigen Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert.

Insbesondere betrifft dies Unternehmen, die als innovativ gelten und die in traditionellen oder neu entstehenden Sektoren heute bzw. in Zukunft eine globale Führungsposition einnehmen und zwar in allen geografischen Regionen und allen Sektoren (starkes Wachstumspotenzial).

Bei der Auswahl der Titel wird auf die fundamentale Analyse (insbesondere Wachstumsanalyse, operative Rentabilität, Forschungsquote) und die technische Analyse (relative Stärke, Momentum) zurückgegriffen.

Nach dem Grundsatz der Risikostreuung soll eine Aktie den Depotanteil von 5% nicht überschreiten. Das wikifolio strebt, je nach Marktlage, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont an, mehr anzeigen