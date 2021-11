CoreSatellite ETF Fonds DiscZert

Handelsidee

Das Wikifolio wendet eine sogenannte Core-Satellite-Strategie an, bei der der Sicherheitsgedanke mit Risikobereitschaft kombiniert wird..

Der Kern (Core) stellt ein breit aufgefächertes Investment von ETFs und Aktienfonds dar, das von der Struktur her ausgewogen und eher risikoarm ausgewählt wird, um auch in schwächeren Börsenphasen einen sicheren Rückhalt zu haben. Der kleinere Teil des Investments (Satellite) legt den Fokus auf die Erzielung größtmöglicher Rendite bei überschaubarem Risiko. Hierbei wird in Aktienfonds oder ETFs investiert, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends wie z.B. Klimaschutz (alternative Energien / ESG / Wasseraufbereitung etc.) oder technologischer Fortschritt (Cyber-Security / Internet of Things / Cloud Computing etc.). Ebenso können Small Caps beigefügt werden. Der angestrebte Satellite-Anteil am Wikifolio soll je nach Marktlage bei ca. 30-40% liegen.

Nach dem Grundsatz der Risikostreuung soll ein ETF bzw. Aktienfonds den Depotanteil zudem von 8% nicht überschreiten.

Zur weiteren Absicherung kann das Wikifolio zudem in Discountzertifikate investieren und / oder Bargeld halten.

Das Wikifolio strebt einen langfristigen Anlagehorizont an. mehr anzeigen