Relative Staerke taeglich

In diesem wikifolio sollen meistens Faktorzertifikate auf die aus meiner Sicht aussichtsreichsten Indizien des Tages gehandelt werden. Schwerpunkt soll auf Aktien-Index und Währungspaare gesetzt werden. Als Grundlage soll die technische Analyse dienen, insbesondere die relative Stärke. Für Kauf- und Verkauf sollen grundsätzlich die Kursperformance und die Chart-Technik entscheidend sein. Auch aussichtsreichste Aktien mit relativer Stärke sollen gehandelt werden. Um in turbulenten Zeiten flexibel zu bleiben, soll das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Auch restliche Werte sollen nach relativer Stärke ausgewählt werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz- bis mittelfristig sein.