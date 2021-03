Emerging Selection

Handelsidee

Viele Faktoren deuten an, dass mit Investitionen in die Emerging Markets eine höhere Rendite erzielt werden kann als in den etablierten Finanzmärkten.



Volkswirtschaften wie China, Indien, Russland, Brasilien oder Pakistan zeichen sich durch hohes Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, Rohstoffvorkommen oder Sparraten aus. Diese positiven Faktoren können sich auch in einer positiven Entwicklung des jeweiligen Bruttoinlandproduktes widerspiegeln.



Das wikifolio will versuchen günstig bewertete Unternehmen in den Aktienmärkten zu finden, um an der zukünftigen Entwicklung der Emerging Markets teilzuhaben.



Die Werte in diesem wikifolio sollen grundsätzlich durch eine fundamentale Analyse ausgewählt werden. Dafür sollen vor allem niedrige KGVs, stabile Umsätze und Gewinne zur Anwendung kommen. Es wird angestrebt Unternehmen auszuwählen, die entsprechende Wachtumsperspektiven bieten.



Die Haltedauer der Aktien sollte mittel bis langfristig sein. In dem wikifolio gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Branchen.

