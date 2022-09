ESG Krypto - Umweltfreundlich

Die Idee ist, dass Kryptowährungen, die viel Energie verbrauchen früher oder später von Regierungen verboren werden beziehungsweise eingeschränkt werden, auch im Hinblick auf die aktuelle Ukraine Situation. Dafür wird in die Top 100 Kryptowährungen hauptsächlich Umweltfreundlichkeit und auch anderen ESG Kriterien investiert (wie sozial bzw fair die Coins sind, wie die Community mitentscheiden kann). Proof of Work ist hierbei standardmäßig ausgeschlossen, Proof of Stake wird bevorzugt. In Stablecoins wird generell nicht investiert, weil hier keinerlei Wertsteigerung zu erwarten ist. Beispiele z.B. - ETH - BNB - ADA - …