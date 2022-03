Handelsidee

Das Wikifolio zielt darauf ab, die Investition in einer unberechenbaren Welt zu schützen und zu vermehren, indem es über vier grundlegende wirtschaftliche Bedingungen diversifiziert werden soll.



Es basiert auf der Idee, dass die Zukunft zwar ungewiss ist, die Wirtschaft jedoch zwischen einigen bekannten Zuständen schwankt - Wohlstand, Rezession, Inflation und Deflation. Um in jedem Zustand eine günstige Position zu haben, soll für jeden Zustand gleichgewichtet investiert werden:



- Wohlstand: Aktien

- Rezession: Cash oder kurzlaufende Staatsanleihen

- Inflation: Gold

- Deflation: Langlaufende Staatsanleihen



Im Gegensatz zum Permanent Portfolio von Harry Browne werden beim Europe Butterfly nicht in 4 Assetklassen investiert, sondern zusätzlich noch in Small Cap Value Aktien, die den Aktienteil zusätzlich diversifizieren und eine gute Aussicht in inflationären Umfeld bieten können. Im Sinne von "put your money where your mouth is" investiert das Wikifolio ausschließlich europäische Aktien und Anleihen.



Die Rabalancierung soll nach vorher festgelegten Schwellen stattfinden. Das Wikifolio soll mit jeweils 20% in jeder Assetklasse starten und bei einer Abweichung von 10% rebalanciert werden. mehr anzeigen