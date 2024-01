KD exotic Derivates

In diesem wikifolio sollen Hebelprodukte gehandelt werden. In der Regel sollen Inline-Optionsscheine auf verschiedene handelbaren Werte gekauft werden, um damit möglichst an Seitwärtsbewegungen partizipieren zu können. Als Grundlage der Entscheidungsfindung soll die technische Analyse dienen. Dabei sollen diverse Trends und Formationen analysiert werden und mit und gegen die Trends getradet werden. Außerdem soll das Verhältnis der aktuellen Volatilität zu der erzielbaren Wertentwicklung analysiert werden. Die Haltedauer der im wikifolio enthaltenen Titel soll in der Regel kurz- bis mittelfristig sein, von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten.