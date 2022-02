Handelsidee

Digital, Disruptive, Distinguished.



Die im Universum der weltweiten Aktienmärkte verfolgte Handelsidee des Portfolios „Market Innovators“, soll durch die gründliche fundamentale Unternehmens- und Marktanalyse bestimmt sowie durch weitere Faktoren wie bspw. Marktstellung, disruptives Potential der Produkte, Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und Unternehmensführung ergänzt werden.



Die Investitionen sollen dabei die global erfolgversprechendsten Wachstumsunternehmen identifizieren und bereits etablierte Unternehmen mit einem besonders überzeugenden Innovationspotential berücksichtigen. Im Vordergrund sollen daher technologiegetrieben Zukunftsbranchen stehen, um heute schon auf die globalen Gewinner von morgen setzen zu können.



Die Handelsidee hat Ihren Ursprung in der Überlegung, dass die Zukunft von herausragenden Technologieunternehmen gestaltet werden wird. Als Indikatoren sollen unteranderem eine besondere Marktstellung mit nachvollziehbare USP, disruptives Potential des Produkts ineffiziente oder neue Märkte zu bedienen sowie Skalierbarkeit des Geschäftsmodells mit hohem Umsatzwachstumspotential zur Bewertung dienen.



Das Anlageuniversum soll weder von der Marktkapitalisierung, Länder oder Branchenseite eingeschränkt werden, so dass weltweit prinzipiell jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage kommt.



Bei der Auswahl von Anlageideen wird beabsichtigt der Analyse der vorherrschenden makroökonomischen Fundamentaldaten und Rahmenbedingungen, sowie dem Verständnis längerfristiger Trends eine besondere Bedeutung zu geben. Wir schenken daher gängigen Bewertungskennzahlen (Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Cashflow-Verhältnis oder die Eigenkapitalquote) eine bestimmte Aufmerksamkeit. Sollten die Bewertungen nicht mehr im Einklang stehen mit den erwarteten Kursgewinnen wird die Beteiligung veräußert. High Conviction doch nicht um jeden Preis.



Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen

