BUY THE DIP CASINO

Die 100.000 Startkapital werden zunächst in wikifolios investiert welche in den letzten 3 Monaten am schlechtesten performt haben, und zusätzlich die folgenden Punkte erfüllen: - wikifolio hat insgesamt noch eine positive Performance von mindestens 5% - wikifolio ist aktiv - Charttrend ist bullisch, Bodenbildung oder im Turn Around (kurzfristig) Alle Positionen haben die Größe von 5.000 (abgerundet) und werden mit einem Stopp-Loss bei 20% des Wertes abgesichert Damit ergeben sich zunächst 20 Positionen Der Restbetrag wird in einen Newcomer investiert Anpassungen: - Wenn ein Stopp-Loss zieht - Regelmäßig nach dem Hexensabbat: Alle wikifolios mit eindeutigem Abwärtstrend werden verkauft. Alle wikifolios mit mehr wie 5% Verlust (und weniger wie 20%) werden wieder auf 5.000 nachgekauft. Alle wikifolios mit mehr wie 5% Gewinn werden reduziert auf 5.000. Der verbleibende freie Betrag wird auf neue Positionen investiert (insofern dieser höher wie 5.000 ist). Der "Newcomer" wird ausgetauscht. Die Idee dazu entstammt der Spieltheorie. (Angepasst an Wertpapierhandel) ++ DISCLAIMER ++ Der Kauf von Aktien und anderen Wertpapieren ist stets mit hohen Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Die im wikifolio beschriebenen Ziele bzw. Kommentare und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und lassen keine Aussagen über zukünftige Gewinne oder Verluste zu. Sie entsprechend lediglich der persönlichen Meinung des Erstellers. Frühere Wertentwicklungen, Analysen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. ++ keine Anlageberatung ++