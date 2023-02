Filetstueck-Strategie

Es gibt Indizes und Rohstoffe, die sich in übergeordneten Aufwärtstrends befinden, die sich teilweise bereits über viele Jahrzehnte erstrecken. Für einen langfristig orientierten Anleger sind diese Assets der Schlüssel zum Erfolg. Nun ist es aber so, dass Kurse nicht in einer geraden Linie steigen. Immer wieder gibt es teils heftige Korrekturen oder auch Phasen, in denen Preise über Jahre hinweg nur seitwärts laufen. In der Filetstück-Strategie sollen diese Phasen vermieden werden und eine Investition soll nur bei steigenden Kursen erfolgen. Um diese sekundären Aufwärtstrends zu identifizieren, sollen eine Reihe technischer Indikatoren Kauf- und Verkaufssignale generieren. Es handelt sich um ein rein mechanisches Handelssystem mit drei Zielen: 1. Steigerung der Rendite 2. Verminderung von Drawdowns 3. Verminderung der Volatilität Als Anlageobjekte kommen nur die weltgrößten Indizes und liquide Rohstoffe in Frage. Die Anlage soll in Form von ETFs, ETCs oder Partizipationszertifikaten erfolgen und einen Anlagehorizont von Monaten bis Jahren haben. Bei der Strategie soll es sich um eine solide und unaufgeregte Möglichkeit handeln, möglichst kontinuierlich Kapital aufzubauen und größere Drawdowns zu vermeiden.