FocusedGlobalValue

Es handelt sich um eine ausschließlich wertorierte Strategie bei der im Rahmen der Bewertung Wachstum angemessen berücksichtigt werden und langfristig in Aktien investiert werden soll. Bezüglich der Aktienauswahl soll es keine regionalen oder branchenspezifischen Einschränkungen geben. Es wird jedoch ein global diversifiziertes Portfolio angestebt. Eine Aktie soll zum Kaufzeitpunkt je nach Risikoeinstufung zwischen ca. 40 % (sehr solides Investment) und 75 % (riskantes Investment) unter ihrem ermittelten Wert notieren, was einem Steigerungspotential von etwa 66 % - 300 % zum fairen Wert entspräche. Die Risikoeinstufung einer Aktie soll ausschließlich anhand von fundamentalen Kriterien (z. B. Finanzierung, Gewinn- und Umsatzentwicklung, Größe, GK-Rendite, EBIT-Marge, Dividende, Herkunftsland, Branche) erfolgen. Es soll dabei bewusst auf technische Indikatoren verzichtet werden. Schließlich basiert die wertorientierte Handelsidee auf der Annahme, dass die Märkte nicht effizient sind, weshalb konsequent keine Indikatoren verwendet werden sollen, die von entsprechenden Ineffizienzen beeinflusst werden können. Die anspruchsvollen Anforderungen können die potentielle Auswahl an Aktien stark einschränken, was durch eine globale Ausrichtung und durch einen hohen Fokus kompensiert werden soll. Die globale Ausrichtung soll die Auswahl an guten und günstigen Investments erhöhen und zusätzlich den Diversifikationseffekt verbessern. In die Investmentgelegenheiten, die alle Anforderungen erfüllen, soll ein erheblicher Anteil nvestiert werden. Das Portfolio soll sich also weltweit auf die besten Value-Investments fokussieren.