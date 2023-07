Shortstrategie

Mein Handlungsansatz ist in diesem Depot eine Kombination aus einem Analyseansatz aus Global Makro, fundamentaler Analyse und Chartanalyse. Ich handel alle Anlageklassen am Wochenende gebe ich Chartmarken bekannt. Es ist beabsichtigt, Hebelprodukte auf Börsen-Indizes long bzw. short (Call/Put) je nach Marktlage zu handeln. Der Anlageschwerpunkt soll grundsätzlich auf Börsen-Indizes in Europa,USA, Deutschland, Forex, Gold, Öl (Brent) liegen. Hauptsächlich soll jedoch der DAX getradet werden. Je nach Marktlage kann der Invesitionsgrad 0-100% betragen. Der Anlagehorizont,daß bestimmt die Marktlage kurz,mittel bis langfristig. Wer sich vorab eine feste Meinung im Trading bildet, der wird langfristig keinen Erfolg haben. Deshalb orientiere ich mich an Marken und nicht an Meinungen, deshalb habe ich stets eine neutrale Markteinstellung. Es geht im Trading rein darum, dass man durch emotionsloses und besonnenes Handeln seine Treffer in Gewinne umwandelt und die Verluste ohne größere Schmerzen schnell wieder los wird. Der Verlust ist mein Feind und wird von mir gnadenlos liquidiert.