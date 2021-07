Prognoseerhoehung

Handelsidee

In diesem wikifolio soll auf Unternehmen gesetzt werden, welche in der nahen Vergangenheit eine Erhöhung der Prognose publiziert haben.

Da die Positionen langfristig gehalten werden sollen, soll die Anlage in Aktien erfolgen. Eine Einschränkung auf spezielle Länder oder Branchen soll es nicht geben.

Gelegentlich kann ein Derivat gekauft werden, welches zu Absicherungszwecken dienen kann.

Dies kann insbesondere dann geschehen, insofern die eigene Börsenampel rot anzeigt. Zudem soll sich an dem Fear and Greed -Indikator von CNN-Money orientiert.

Zum Auffinden der Nachrichten für eine Prognoseerhöhung sollen einschlägige Medien wie wallstreet-online, finanzen.net oder finanznachrichten.de genutzt werden. Der Verkauf soll in der Regel dann erfolgen, wenn die Aktie eine Schwäche aufweist.

mehr anzeigen