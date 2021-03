Global Hydro Power

Handelsidee

Wir investieren in unserem Wikifolio in die Zukunft.



Die Börse ist zukunftsgerichtet - und die Zukunft ist grün und digital.

Es führt kein Weg an nachhaltigen und zukunftsorientierten Anlagen vorbei.

Wasserstoff, Auto der Zukunft, Nachhaltigkeit und die Industrie 4.0, sowie Künstliche Intelligenz werden uns begleiten, werden immer mehr ausgebaut und bieten ein enormes Potenzial für das Depot. Wir möchten dieses volle Potenzial in unserem Portfolio ausschöpfen. Dies soll Schwerpunktmäßig über Aktien, Zertifikate, ETF und Aktienfonds dargestellt werden. Investiert wird in weltweite Anlagen.



Der Fokus liegt auf Zukunftsthemen, vorwiegend auf Wasserstoff und alle Bereiche die damit verknüpft sind wie; Lagerung, Aufbereitung, Infrastruktur und alle weiteren Einsatzgebiete.



Wasserstoff ist einer der wichtigsten Energieträger der kommenden Jahrzehnte.

Der Klimawandel treibt den Einsatz der Technologie voran.

Die Europäische Kommission und die Bundesregierung haben das Ziel ausgegeben, bis 2050 die Abkehr Europas von Kohle, Öl und Gas vollzogen zu haben. Ohne einen drastischen Ausbau der Wasserstoff-Technologie aber wird dies nicht gelingen – wovon Besitzer von Aktien, rund um das Thema Wasserstoff, profitieren können.









