HK Tournament Edition

Die Idee: Gewinne in jeder Marktlage. Das Ziel: Die Nachbildung eines Global Macro-Hedgefonds. Der Weg: Der Spur des Geldes folgen. Die Instrumente dazu im Einzelnen: in kleinem Umfang Anleihen (auch High Yield), viel stärker Bund Future (long und short), Währungspaare, Kryptowährungen, für die langfristige Seite Anlage in Blue Chips (Welt und Emerging Markets um den Großteil der weltweiten Kapitalisierung nachzubilden), aber genauso ausgewählte Dividendenaktien und für kurzfristiges Trading auch mal das, was Börsenbriefe oder Foren empfehlen (wenn die Interessenlage nachvollziehbar ist), sprich: event driven. Die Haltedauer also: sowohl als auch.