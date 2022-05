MultiShareInvest

Dieses wikifolio investiert in Fonds und ETFs, ähnlich wie ein Dachfonds. Fonds und ETFs können jederzeit aus dem Portfolio genommen oder hinzugefügt werden. Die Aktienfonds, sind aus meiner Sicht, breit aufgestellt. Diese bilden meiner Meinung nach eine Mischung aus Fonds die Dividenden ausschütten sollten, seit Jahren gut Performen und in neue Markte investieren. Die ETFs bilden div. Indexe ab, z.B. im Bereich Rohstoffe, Krypto, Immobilien, Edelmetalle, Anleihen etc. Anlagehorizont ist eher langfristig. Als Entscheidungsgrundlage dienen mir vor allem Nachrichten aus aller Welt, Entwicklungen (Flow), weiche Faktoren (Sentimental) und Aktienrückkaufprogramme. Des Weiteren analysiere ich Unternehmen (qualitativ und quantitativ), sowie die jeweiligen Branchen, Analysen von regionalen und globalen Entwicklungen.