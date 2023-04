Das wikifolio soll ausschließlich Grafit-Bergbauunternehmen beinhalten. Sie liefern ein wichtiges Mineral zur Herstellung von Batterien, die saubere Energie speichern. Es sollen Anlagechancen in den drei Phasen des Lebenszyklus eines Bergbauunternehmens wahrgenommen werden: Exploration, Entwicklung und etablierte Produktion. Es soll nur in Aktien investiert werden. Im Fokus sollen „pure-play“ Grafit-Bergbauunternehmen stehen. Konkret soll in Unternehmen investiert werden die ein klar definiertes Kerngeschäft im Grafit-Rohstoffsektor verfolgen. Das wikifolio soll rein auf Naturgrafit fokussiert sein. Grundsätzlich soll das wikifolio „Investment in Grafit Aktien“ breit aufgestellt, generell mehr als fünfzehn Unternehmen umfassen. Der Anlagehorizont der Investments auf der gesamten Welt soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Eine Anforderung an die Marktkapitalisierung oder Indexzugehörigkeit gibt es nicht. Es ist geplant die Gewichtung der Aktien hauptsächlich auf fundamentaler Analyse zu basieren. Firmenpräsentationen, Quartals- und Jahresabschlüsse, Explorationsergebnisse und wirtschaftliche Studien können als Datenpunkte Verwendung finden. Die Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bestimmt maßgeblich die Selektion und Gewichtung der Aktien mit langfristigen Wachstumspotenzial. Kurzfristige Volatilität ist Teil des Rohstoff-Sektors und soll bewusst in Kauf genommen werden. Die technische Analyse soll zur Bestimmung der Entry- und Exit-Punkte Verwendung finden. Es soll eine langfristige und möglichst nachhaltige Anlagestrategie verfolgt werden.