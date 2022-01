Trendfolge HDAX-Werte mit Faktor

Handelsidee

Als Investment-Universum steht der HDAX zur Verfügung. Es werden bis zu 6 Positionen gleichzeitig mit einem Faktor-Zertifikat begleitet. Der Faktor ist i.d.R. auf 2 beschränkt. Nur in Ausnahmefällen können niedrigere oder höhere (max. Faktor 3) gewählt werden. Vorsicht! Mit Faktorzertifikaten erhöhen sich Gewinn-Chancen aber auch das Risiko eines Verlustes. Auch ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden!

Die Aktienauswahl erfolgt in trendstarke Aktien in Anlehnung an die relative Stärke, ein bekanntes und bewährtes Verfahren von Dr.Robert Levy, entwickelt in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Es wird in Faktor-Zertifikaten von Aktien investiert, die zu den besten 6-10 im HDAX der letzten 4-6 Wochen gehören. Die einzelnen Positionen sollen zu Beginn gleichgewichtet sein, ca. 1/6 des Gesamtkapitals. Das kann sich aber im Verlauf der Zeit ändern. Ziel ist eine möglichst ausgewogene Gewichtung der einzelnen Positionen.

Zertifikate werden verkauft sobald ein Rückgang von 20-30% vom letzten Hoch errreicht wird.

Als Absicherung gegen hohe Verluste wird ein Stopp-Loss zwischen 20-30% in der zugrundeliegenden Aktie herangezogen. In schwachen Zeiten kann auch bis zu 1/3 des Kapitlas in ein Short-Faktor-Zertifikat auf ausgewählte HDAX-Indizes oder in die 16 Wochen Strategie von Gebert mit Faktor 2 long investiert werden.



Mit diesem Wikifolio möchte ich sehen ob man mit relativ wenig Kapitaleinsatz (Faktor-Zertifikate sind kostengünstiger als die zugrunde liegende Aktie) durch Konzentration auf max. 6 Aktien und den Einsatz von Faktor-Zertifikaten auf diese ausgewählten Aktien, eine bessere Performance als der DAX erzielen kann? Nach spätestens 3 Jahren soll die Strategie im Vergleich zu einem reinen DAX-Investment überprüft werden. mehr anzeigen