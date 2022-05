Trend24 Hebel

Handelsidee In diesem Wikifolio sollen Marktschwankungen nach oben und nach unten genutzt werden um maximale Performance mit Hilfe von Hebelzertifikaten zu erzeugen. Im Rahmen dieser Idee sollen Handelsentscheidungen anhand der technischen Chartanalyse getroffen werden. Hier sollen insbesondere Trendbestimmungsindikatoren zur Anwendung kommen. Trendwechsel sollen erkannt und effektiv genutzt werden. Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein. Gehandelt soll überwiegend der Deutsche Aktienindex. Da hier ein agiler Tradingansatz verfolgt werden soll, kann es durchaus vorkommen, dass das Wikifolio (beispielsweise in signalarmen oder suboptimalen Phasen) wenig bis keinen Bestand aufweist. Ziel soll eine überproportionale Rendite und somit eine Outperformance aller Aktienindizes sein. Es soll hauptsächlich mit gehebelten Knock-Out Zertifikaten gehandelt werden, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.