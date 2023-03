Hebel ohne Dogmen

Abseits von Normen und ohne Denkverbote sollen in diesem wikifolio die nach meiner Ansicht erfolgversprechendsten Ideen ausschließlich über gehebelte Vehikel verfolgt werden. Eine Ausrichtung an Benchmarks ist ausdrücklich kein Ziel dieser Mixtur. Hauptziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Das Anlageuniversum dieses wikifolios ist begrenzt auf Hebelprodukte auf - Aktien und Aktienindizes - Anleihen - Edelmetalle - Rohstoffe - Währungen - Immobilien Grundlage für die Entscheidungsfindung sollen übergeordnete Analysen wie die Globalanalyse (Konjunktur, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Fiskalpolitik, Inflation, Bewertung etc.) zur Einschätzung der Marktattraktivität, sowie Fundamentalanalysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage etc.) für einzelne Aktien/Asset Klassen sein.