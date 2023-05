High-Tech-Vision

Hintergrund: Dieses Handelskonzept basiert auf dem Potenzial und dem Wachstum der Technologiebranche. Es zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Blockchain, 5G, Augmented Reality/Virtual Reality, Robotik und Automation führend sind. Das Portfolio zielt darauf ab, langfristiges Wachstumspotenzial zu nutzen und von den disruptiven Technologien und Innovationen zu profitieren. Umsetzung: Das Portfolio besteht aus einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen, die als Innovationsführer in ihren jeweiligen Technologiebereichen gelten. Die Auswahl der Unternehmen basiert auf fundierten Fundamentaldaten, Innovationskraft, Wachstumsperspektiven und Wettbewerbsvorteilen. Diversifikation: Das Portfolio wird diversifiziert, um das Risiko zu streuen und Chancen in verschiedenen Technologiebereichen zu nutzen. Es können Unternehmen aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Marktkapitalisierungen enthalten sein, um ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil zu gewährleisten. Monitoring und Anpassung: Das Portfolio wird regelmäßig überwacht, um sicherzustellen, dass die enthaltenen Unternehmen weiterhin den erwarteten Wachstumspfad verfolgen und ihre Wettbewerbsposition halten oder verbessern. Falls nötig, können Anpassungen vorgenommen werden, um neue aufstrebende Unternehmen einzubeziehen oder bestehende Positionen zu reduzieren.