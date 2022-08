hohe Gewinne ruhig in 5 Jahren

HANDELSIDEE : 1.) Dieses wikifolio soll sich auf den krisenfesten Gesundheitsbereich konzentrieren. Die Menschen werden immer älter und der Lebensstandard in vielen Ländern wächst. Daher steigen Umsatz und Gewinn bei den Pharma-, Biotech-, Medtech-, Pflege- und generell den Gesundheitswerten. Vor allem die Corona-Pandemie hat deren Bedeutung wieder in den Blickpunkt gebracht. Die Biotech- und Medtech-Unternehmen entwickeln entscheidende Verbesserungen für unsere Gesundheit. Und der krisenfeste Health Care Bereich ist der einzige Sektor, dessen ETFs jetzt höher notieren als am Jahresanfang, während S&P 500, DAX und andere Indizes um etwa 20 % gefallen sind. 2.) ANLAGEUNIVERSUM : Dieses wikifolio soll vor allem in die Aktien des Gesundheits-sektors investieren, besonders in den USA. Außerdem können zur Absicherung Index-Short ETFs auf den DAX sowie auf Euro Stoxx 50, S&P 500 und andere Indizes gekauft werden. 3.) HANDELSKRITERIEN : Technische Kaufsignale wie MACD, RSI, relative Stärke, Trendlinien, gleitende Durchschnitte usw. 4.) HALTEZEIT : Die Positionen können kurzfristig oder auch langfristig im wikifolio bleiben. 5.) QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG : Verwendet werden soll eine Chart-Software, die alle Arten der technischen Analyse kombiniert!