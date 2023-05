hot stuff with high potentials

In diesem wikifolio soll Strategie "der heißen Dingen" verfolgt werden. Meist gehandelte und in Massenmedien erwähnte Unternehmen ziehen Aufmerksamkeit an sich an. Zum richtigen Zeitpunkt Aktien von diesen Unternehmen zu kaufen und rechtzeitig zu verkaufen gehört zum Risikomanagement und Trader Gefühl.