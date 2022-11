Die Investitionen im wikifolio „Hot_Stuff“ sollen hauptsächlich in Faktorzertifikate der Unternehmen erfolgen, die „heiß“ an der Börse gehandelt werden, d.h. mit großen Umsätzen. Das Anlageuniversum soll nicht eingeschränkt werden, um alle möglichen Chancen am sich schnell veränderndem Finanzmarkt nutzen zu können, aber der Schwerpunkt in turbulenten Zeiten sollte auf NASDA100 in Form von Faktorzertifikaten und KOs gelegt werden. Hauptsächlich soll die technische Analyse angewendet werden. In der Regel sollen folgende Analysemethoden zum Einsatz kommen: Gesamtmarktanalyse, Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte, Trendbestimmungsindikatoren, Trendwendeformationen, Grundkonzept des Trends und Trendbestätigungsformationen. Die Haltezeit soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein.