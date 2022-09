DACH - Long Short

Hier soll größtenteils in Refernz Wikifolios investiert werden,welche Long - Short Strategien anwenden,und weniger in reine Aktien Wikifolios.Zur Entscheidungsfindung wird neben der Performance auch auf die Volatilität geachtet.Durch die Anlage in verschiedene Strategien soll auch eine Diversifizierung erreicht werden.Zum Anlageuniversum gehören sämtliche Referenz Wikifolios.Der Anlagehorizont ist kurz- bis mittelfristig.