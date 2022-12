Ziel des Portfolios ist eine Outperformances des S&P 500 bei geringerem Risiko bzw. Drawdown. Die Strategie hinter dem Wachstums Aktien Aktiv Wikifolio ist es qualitative Wachstumsaktien ausfindig zu machen. Sobald das Wachstum sich auch im Chart wieder spiegelt wird der richtige Einstieg gefunden und die Position auf Basis der inloopo Börsenampel und dem Chart gemanagt. Aktien die nicht performen werden gegen zuversichtlichere Kandidaten ausgetauscht. Sollte die inloopo Börsenampel allerdings Rot sein, wird eher Cash gehalten und das Risiko in den offenen Position aggressiv begrenzt. So wird dein Geld vor einem großen Crash geschützt und bei einer Trendfortsetzung werden schnell wieder neue Allzeithochs erreicht. Anlageuniversum: Weltweite Wachstumsaktien in Trendphasen, ca. 20 verschieden Aktien in der Branchen (Technologie – Ausrüstung, Technologie - Software / IT Dienste, Konsum zyklisch, Konsm unzyklisch, Industrie, Gesundheit, Finanzen & Immobilien) Handelskriterien: - Fundamentalanalyse der Aktien - Abwarten des richtigen Timings (Sentiment, Momentum, Charttechnik, Volumen) - Aktives Stop Management um Risiko zu begrenzen und Gewinne zu realisieren. Haltedauer: Solange der Trend intakt ist. Quellen für die Entscheidungshilfe: - Fundamentalanalyse: inloopo Börsenampel, Aktienfinder, Finviz) - Timing: Indikatoren von Larry Williams (POIV, Universal Oscillator, PercentR) - Ausstieg: Klares Stop Management + inloopo Börsenampel