Alle Anlageklassen 93

Es kann in jede Anlageklasse investiert werden. Die Haltedauer sollte zwischen 1 und 365 Tage liegen, kann aber natürlich auch mehr betragen oder weniger. Es kommt sehr selten zu einem Intraday Handel. Es wird Wert darauf gelegt das alle Anlagemöglichkeiten genutzt werden können. Ausgenommen sind Hebel Derivate, als auch gehebelte ETFs. Es wird ausschließlich in ungehebelte ETPs (wie etwas ETFs, ETCs und ETNs) und Aktien investiert. Alles weiteren Anlagemöglichkeiten werden ebenso in Betracht gezogen solange es keine Hebelwirkung gibt.