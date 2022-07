Investing.Lifetime

Meine Handelsidee lautet Qualität & Wachstum Ich werde zu jeweils 50% in Unternehmen mit hoher (nachgewiesener) Qualität aus unterschiedlichen Sektoren investieren. Außerdem werde ich zu 50% in Unternehmen mit hohen Wachstumskennzahlen investieren. Dabei liegt ein Fokus auf Wachstumskennzahlen wie der Rule-of-40, Kurs-Cashflow-Verhältnis etc.