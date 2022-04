Leistung Starke Innovationskraft

Handelsidee

Trust me, I'm an engineer. Smart Investing.



STATISTICS

-------------- 30D- 90D--- 180D-- 360D

Performance: 5.10% 2.22% 12.11% 15.88%

Performance (p.a.): 22.06%

Volatility (p.a.): ca. 14.11%



Dieses wikifolio wird alle ca. 3 Monate neu gerebalanced.



Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der durchschnittliche Anleger hält diese Art von Produkt im Durchschnitt für etwa 5 Jahre. Darüber hinaus fördert dieser Zeitraum die Vergleichbarkeit mit anderen Anlageprodukten ohne eine feste Laufzeit.

Better Invest. Smart. mehr anzeigen