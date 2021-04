Exotic StayInLine

Handelsidee

In diesem Musterdepot soll eine strikte Idee konsequent umgesetzt werden.

Dabei sollen exotische Derivate wie StayHigh-, StayLow- als auch Inline - Zertifikate mit geringem Einsatz (prozentual gesehen auf Gesamtwert) pro Position gehandelt werden.

Ich will hier keinen absoluten Wert für eine Position angeben, da kurz vor Verfall eine Position kurzfristig auch deutlich übergewichtet sein kann.



Durch die Streuung der Derivate soll eine recht geringe Schwankung in allen Marktlagen errreicht werden. Ebenfalls kann z.B. besonders mit Inliner auch bei geringen Marktbewegungen die Performance gesteigert werden. mehr anzeigen