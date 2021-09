Lithium EXPANSION

Handelsidee

Batteriehersteller und Lithium vor Superzyklus?



Ob Smartphones oder Elektroautos, die Batterietechnologie nimmt einen immer größeren Platz in unserem Leben ein. Der Mensch von morgen ist stets überall vernetzt und ortsunabhängig, die Basis für diese vernetzte Flexibilität bilden Akkus, die exponentiell leistungsfähiger werden. Schon jetzt ermöglichen uns diese kleinen Teile, vom Café aus zu arbeiten und auf unserer Uhr unseren Blutdruck abzulesen.

Am Anfang hatten Elektroautos noch eine Reichweite von ungefähr 100-150 Kilometern, mittlerweile liegt die Durchschnittsreichweite bei ungefähr 400 Kilometern. Laut Statista wird schon 2025 eine Reichweite von über 750 Kilometern die Regel sein.

Die strengeren Emessions Ziele der USA und der Europäische Union und das voraussichtliche Aus für den Verbrenner bis 2035 sind Öl im Getriebe der Batterieindustrie.



Doch nicht nur die Akkuhersteller werden einen Nachfrage-Boom erleben, sondern auch die Minen, die die nötigen Rohstoffe für die Produktion liefern, werden von der strukturellen Verschiebung profitieren.





Mit diesem Wikifolio versuche ich, die komplette Wertschöpfungskette abzubilden, von Elektroauto-Hersteller über Batteriekonzerne bis zu Rohstoffmienen.



-erhöhte Volatilität

-Investitionsquote kann variieren

-ESG Kriterien nicht erfüllt



Die Zielgruppe dieses Wikifolios sind Investoren, die einen längeren Investment Horizont haben und vom Akku/Lithium-Boom der nächsten Dekade profitieren möchten.

Empfohlen wird dieses Wikifolio als Satellite in einer Core Satellite-Strategie.





Risikohinweis: Dieses Wikifolio unterliegt erhöhter Volatiltät - die Gefahr von Verlusten besteht. Es wird keine Haftung übernommen.

Jeder Investor sollte vorher prüfen, ob die Unternehmen dieses Wikifolios für ihn vertretbar sind

