Trading Long Only

Es wird spekulativ mit Hebelprodukten an möglichen steigenden Kursen des Aktienindex DAX partizipiert. Die Tradingstrategie beinhaltet Elemente aus Trendfolgestrategien, Trendwendeformationen, Intermarketanalyse, eine Bewertung der Nachrichtenlage sowie Sentimentanalyse. Ausschließlich an steigenden Kursen wird partizipiert (Long Only), wobei verpasste Chancen nicht auszuschließen sind. In den Zeiten fallender Kurse soll nach Möglichkeit nur Cash gehalten werden. Der Anlagehorizont kann mehrere Stunden bis wenige Wochen betragen und ist daher als kurzfristig anzusehen.