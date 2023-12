Leverage Rotation USA 3x

Inspiriert von dem wissenschaftlichen Paper "Leverage for the Long Run - A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks" von M. Gayed, verfolgt dieses Wikifolio das Ziel, eine gehebelte Rotationsstrategie umzusetzen. Sollte der Kurswert des ungehebelten S&P 500 den 260-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreiten, wird in dieser Strategie ein 3x gehebeltes S&P 500 (besichertes) ETC erworben. Im Gegensatz dazu erfolgt bei Unterschreitung des 260-Tage-Gleitenden Durchschnitts die Investition des Kapitals in kurzfristige US Treasury Bills. Um die Strategie zu optimieren, wurde der Zeitraum von 260 Tagen für den Gleitenden Durchschnitt anhand einer umfangreichen Computersimulation bestimmt. Dabei wurde die Fenstergröße gewählt, die auf der gesamten Historie des S&P 500 seit 1928 das höchste prozentuale Gesamtwachstum bewirkt hätte. Da dabei viele Krisen wie Great Depression, Black Monday und Dotcom Bubble miteinbezogen sind halte ich das für eine bessere Herangehensweise als z.B. nur auf die 10 Jahresperformance zu schauen. Die Simulation berücksichtigt dabei die Total Expense Ratio (TER), Wikifolio-Gebühren und Spreads, um möglichst akkurate Werte für die Strategie zu liefern. Die Ergebnisse der Simulation dürfen gemäß den Wikifolio Regeln hier nicht direkt angegeben werden; jedoch ist ein Link zum Simulationsskript im Trader Profil vorhanden. Es sei darauf hingewiesen, dass diese gehebelte Strategie mit hohen Kursschwankungen einhergeht, und es sind Verluste bis hin zum Totalverlust möglich. Die Strategie wird bei Bedarf angepasst, sollten sich Änderungen aufgrund von möglichen Verbesserung des Simulationsskripts ergeben.