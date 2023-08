MacroGeoTechInvest

Sehr geehrte Investoren und zukünftige Partner, es ist mir eine besondere Freude Ihnen unsere Handelsstrategie näherzubringen: - Innerhalb dieses Ansatzes verkörpert "Macro" eine spezielle Switching-Komponente, die sich adaptiv an die diversen Zinszyklen des Marktes anpasst. - Das Segment "Geo" reflektiert unsere Sensibilität für geopolitische Entwicklungen, exemplarisch die jüngsten Geschehnisse um Russlands Intervention in der Ukraine. - In Phasen markoökonomischer oder geopolitischer Schocks wird eine noch stärkere Risikoanalyse durchgeführt, da technische Indikatoren in diesen Phasen ihre Wirkung verlieren können. Nach dieser verlassen Positionen, die dem neuen Zustand nach dem Schock negativ ausgesetzt sein werden, das Portfolio. - Unter "Tech" fassen wir Unternehmen mit herausragendem Wachstumspotential zusammen, wobei der Schwerpunkt auf innovativen Technologieunternehmen liegt. Unsere Auswahlmethodik ist das Resultat wissenschaftlicher Forschung, bei der gewisse Datenmengen mittels Maschinellem Lernen analysiert wurden. Diese fortschrittlichen Erkenntnisse werden kontinuierlich in unser Wikifolio integriert, um stets auf dem neuesten Stand der Technik zu agieren. Die Philosophie von Warren Buffett, insbesondere sein Credo "NEVER lose money", dient uns als Leitfaden. Konsequent verzichten wir daher auf den Einsatz von Hebelprodukten, die er treffend als "Weapons of Mass Destruction" bezeichnet hat. Der Schutz und das Wachstum Ihres investierten Kapitals haben für uns oberste Priorität. Die Haltedauer unserer Investments ist flexibel und richtet sich stets nach der aktuellen Signallage, um eine optimierte Rendite zu gewährleisten. Ich lade Sie herzlich ein, Teil dieser spannenden Reise zu werden und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Herzlichst, Tristan Gück