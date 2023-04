Magic Formula US Invest

Die Idee der "Magic Formula" stammt von dem amerikanischen Investor und Finanzwissenschafter Joel Greenblatt und seinem Buch "The Little Book That Beats The Market", wo die dahinterliegende Idee erläutert wird. Das Erfolgsprinzip dieser "Magischen Formel" ist sehr simpel und traditionell value-orientiert. Die Magie steckt also nur im Namen. Kurz gesagt werden Aktien gesucht, die überdurchschnittliche Gewinne erzielen und gleichzeitig zu niedrigen Preisen zu haben sind. Auf dieses Erfolgsrezept setzt auch der legendäre Investor Warren Buffett. Das besondere an Greenblatt's Ansatz ist, dass beide Kriterien erfüllt sein müssen. Es müssen sowohl "Return on Capital" passen als auch der "Earnings Yield", gemessen durch EBIT/"tangible capital employed" und durch "EBIT/"enterprise value". Wem all dies schon jetzt zu kompliziert ist, der muss nur auf die Website magicformulainvesting.com gehen und sich die 30 (oder 50) aktuell bestenpassenden Aktien aus einem Portfolio von über 3000 nordamerikanischen Aktien berechnen lassen. Oder man verlässt sich auf dieses Wikifolio, das wie folgt funktionieren soll: Jede Woche werden eine bis zwei der Aktien von Greenblatt's Empfehlungsliste gekauft und nach etwa einem Jahr wieder verkauft. Dadurch sollten langfristig 50 bis 100 Wertpapiere enthalten sein. Jede einzelne Aktie wird nicht nur einfach kopiert, sondern muss zusätzlich meinen eigenen hohen Standards genügen. Aktien mit hoher Dividendenausschüttung werden gemieden. Barreserven können im S&P 500 geparkt werden. Der Track-Record der "Magic Formula" ist beeindruckend. Von 1988 bis 2009 wurden durchschnittlich 23.8% an jährlichem Gewinn erzielt, während der S&P 500 lediglich 9.5% erreichen konnte. Während dieser 22 Jahre war jeder erdenkliche 3-Jahres-Zeitraum positiv. Kurzfristig kann die "Magic Formula" durchaus under-performen, denn Mr.Market ist unberechenbar. Langfristig ist der Erfolg statistisch wahrscheinlich.