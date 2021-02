MEGAMAX Stockrocket

Handelsidee

Anlageziel: 1000 % in 5 Jahren



Investiert wird in wachstumsstarke Marken, High-Growth Outperformer und attraktive Turnarounds.

Ein Schwerpunkt wird auf Megattrends wie neue Mobilität, Nachhaltigkeit, 5G und Digitalisierung gelegt. Ein Großteil des Portfolios wird in USA und Asien investiert.

Deutsche Nebenwerte mit attraktiven Renditechancen werden mittelfristig gehandelt. mehr anzeigen