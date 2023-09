Mentale Gesundheit Aktien

In einer Zeit, in der das Bewusstsein für mentale Gesundheit weltweit zunimmt, bieten Unternehmen im Bereich der mentalen Gesundheit nicht nur einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag, sondern auch erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Dieses Wikifolio konzentriert sich auf Unternehmen, die direkt oder indirekt zur Förderung und Unterstützung der mentalen Gesundheit beitragen. Anlagestrategie: • Fokus auf Pharmaunternehmen: Investition in Pharmaunternehmen, die Medikamente und Therapieoptionen für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angstzustände oder Schizophrenie entwickeln. • Digitale Therapieplattformen: Berücksichtigung von Unternehmen, die digitale Lösungen wie Apps oder Online-Therapieplattformen anbieten, die darauf abzielen, Menschen mit mentalen Herausforderungen zu unterstützen. • Wellness und Prävention: Investition in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die zur Vorbeugung von psychischen Erkrankungen beitragen, wie Meditation-Apps, Schlafhilfen oder Nahrungsergänzungsmittel.