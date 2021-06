Market flow and situations

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll hauptsächlich in Marktindizes bei speziellen Marktsituationen investiert werden.

Käufe und Verkäufe sollen daher hauptsächlich aufgrund technischer Signale erfolgen, wodurch eine Überperformance erzielt werden.

Investiert werden kann in jeden Index, für den ein Produkt (gehebelt oder nicht gehebelt) existiert, dies können auch Rohstoffe und Währungen sein.