Handelsidee

Es ist beabsichtigt mit dem Wikifolio "Multi-Asset-Mix", anhand der Kombination verschiedener Assetklassen, eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erzielen.



Am Ende eines jeden Monats soll aus den unten aufgeführten Assets der Durchschnittswert der 1-, 3-, 6- und 12-Monats-Performance eines jeden ETF's ermittelt und anschließend das gesamte Kapital gleichmäßig in die 3 Top-ETF's investiert werden. Vorausgesetzt der aktuelle Kurs befindet sich zu diesem Zeitpunkt über der 200-Tage-Linie. Andernfalls wird der Anteil als Cash im Depot gehalten.

Das Rebalancing wird immer monatlich erfolgen.

Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein.



Auswahl der verschiedenen Assetklassen:

1. USA Largecaps Value

2. USA Largecaps Momentum

3. USA Smallcaps Value

4. Aktien Industriest. ex USA

5. Aktien Schwellenländer

6. USA Staatsanleihen

7. Staatsanleihen 10 J. ex USA

8. USA Unternehmensanleihen

9. USA Staatsanleihen 30 J.

10. Rohstoffe

11. Gold

12. Immobilien

