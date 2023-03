MileStack - Absolute Return

Im Allgemeinen strebt der Fonds unabhängig von der Marktrichtung eine positive absolute Performance an. Der Fonds kann abhängig von der Bewertung auch eine Netto-Long- oder eine Netto-Short-Position aufweisen. Dazu legt der Fonds in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, insbesondere Wachstum- und Value-Aktien mit erfahrenen Managementteams und einem beträchtlichen Ertragspotenzial an. Das Engagement an den betreffenden Märkten wird hierbei zusätzlich durch Investitionen in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards) und nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen) ergänzt.