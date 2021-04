Handelsidee

Mission Critical Non - Core Aktien Global.

Ein Beispiel: West Pharmaceutical Services ist ein 97 Jahre altes US - amerikanisches Unternehmen, das kostengünstige Gummikomponenten für die Pharmaindustrie herstellt. Dazu gehören beispielsweise Gummistopfen und Dichtungen für Spritzen. Diese Komponenten (direkter Kontakt zum Medikament) gelten als geschäftskritisch (Mission critical), da sie einer sehr strengen behördlichen Genehmigung bedürfen. Sie gelten als nicht zum Kern gehörend (Non Core), da sie weniger als 1 Prozent der gesamten Herstellungskosten eines Medikaments ausmachen.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass "Mission Critical Non Core" Unternehmen durch andere Unternehmen verdrängt werden können. Derartige Unternehmen haben in der Regel deshalb eine überdurchschnittliche Wertsteigerung. mehr anzeigen