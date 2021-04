The Future of money

Handelsidee

Die Zukunft des Geldes ist ungewiss. Manche rechnen damit, dass Kryptowährungen die Konventionellen irgendwann ersetzen. Manche setzen auf Bargeld. Manche wollen so unkompliziert und Bargeldlos wie möglich bezahlen.



Dieses Wikifolio versucht, Trends im Geschäft mit Geld aufzuspüren und in die Wertpapiere zu investieren, von denen erwartet wird, stark von diesen Trends zu profitieren.



Denkbar sind hier unter anderem Zahlungsdienstleister, aber auch auch Kryptobörsen oder Dienstleister rund um deren Geschäftsmodelle.



Es soll ausschließlich eine Investition in Aktien erfolgen, Cash kann jedoch gehalten werden. Die Entscheidung soll weitestgehend in einem zweistufigen Prozess erfolgen: Zuerst sollen die Trends identifiziert werden, danach die Auswahl der Einzeltitel erfolgen. Eine hohe Diversifikation wird nicht angestrebt, jedoch sollen möglichst nicht weniger als 10 Titel im Wikifolio enthalten sein. mehr anzeigen